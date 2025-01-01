Экономический календарь
Отчет Банка Англии о финансовой стабильности (Bank of England (BoE) Financial Stability Report)
|Средняя
|Следующее событие
|Важность
Отчет Банка Англии о финансовой стабильности (BoE Financial Stability Report) выходит дважды в год. В нем содержатся следующие сведения:
- мнение Комитета по финансовой политике о текущей стабильности финансовой системы Великобритании и обзор событий, которые повлияли на эту точку зрения;
- оценка сильных и слабых сторон финансовой системы и обзор рисков;
- мнение Комитета о перспективах стабильности;
- краткий отчет о том, что предпринимается для устранения или уменьшения рисков, описание деятельности Комитета за истекший период.
Как правило, отчет представляет перед прессой глава регулятора. Он зачитывает краткое резюме и отвечает на вопросы журналистов. Полная и краткая версии отчета публикуются на сайте Банка Англии. Этот документ обычно составлен по единому стандарту.
Сначала дается краткий тезисный отчет. Затем подробно описываются основные риски, угрожающие финансовой стабильности страны – как внешние, так и внутренние. Следом дается оценка устойчивости системы, отдельно по банковскому и рыночному секторам. Наконец, дается подробный отчет о мерах, предпринимавшихся Банком Англии в прошедшем полугодии для минимизации рисков, и о том, насколько они оказались эффективными. К отчету прикрепляются таблицы, отражающие движение основных статистических показателей финансовой системы страны.
Отчет дает представление об устойчивости монетарной системы Британии и перспективах ее развития. Его публикация редко оказывает влияние на котировки фунта стерлингов, поскольку информация, содержащаяся в нем, сводная, аналитическая и не имеет новостного характера.