イングランド銀行は年2回、金融安定性報告を発表します。この報告書には、次の情報が含まれています。

英国の金融システムの現在の安定性とこの見解に影響を与えた出来事の概要に関する金融政策委員会の見解

融システムの強みと弱みの評価とリスクの概要

安定に関する見通しに関する委員会の見解

委員会がこれらのリスクを除去または削減するために取っている行動、ならびに報告期間にわたる委員会の活動に関する簡単な報告

報告書は、通常、委員会の会長によって提示されます。会長は簡単な要約を発表し、ジャーナリストの質問に答えます。報告書の完全版と簡略版は、イングランド銀行のウェブサイトに掲載されています。この文書は、通常、単一の標準に従って作成されます。

文書はエグゼクティブサマリーから始まります。さらに、英国の財政安定に対する主要な内外のリスクが記述されます。これに続いて、銀行部門と市場ベースの財政回復力のために、英国金融システムの回復力に関する注記が続きます。最後に、リスクとその効率を最小限に抑えるために過去半年におけるイングランド銀行の措置の詳細な説明が与えられます。報告書には、英国の金融システムの主要な統計指標の動きを反映したシートが添付されています。

この報告書は、英国の金融システムの安定性とその発展見通しを示しています。その発表は、連結分析情報を特徴とするため、GBP相場にはほとんど影響しません。