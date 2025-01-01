İngiltere Merkez Bankası Kredi Koşulları Anketi, bankaların ve banka dışı kredi verenlerin kredi koşullarına ilişkin bir anketinin sonuçlarını göstermektedir. Kredi verenlere son üç ayda sektörlerindeki durum ve önümüzdeki üç aya ilişkin görüşleri sorulur. Anket çok çeşitli borç verenleri kapsamaktadır.

Ankette bir iyileşme görülürse, borç verme etkinliğinin genişlemesi ve pound sterling teklifleri üzerinde olumlu bir etki beklenebilir.