Bank of England Credit Conditions Survey mostra i risultati di un sondaggio tra istituti di credito britannici - banche e società di costruzione, sulle condizioni di credito.

La BoE deve comprendere le tendenze e gli sviluppi delle condizioni di credito, che hanno un impatto importante sul comportamento dei consumatori e sullo sviluppo del business nel paese. Pertanto, le condizioni di credito (dal punto di vista dei creditori) influenzano anche le prospettive economiche generali del paese. La BoE invia trimestralmente una serie di questionari ai creditori per valutare i cambiamenti delle condizioni di credito. Le domande riguardano tutti i tipi di prestito: carte di credito garantite, non garantite, e separatamente aziendali. Ognuno di questi questionari viene inviato a un determinato campione di creditori: alcuni creditori compilano un questionario e alcuni ricevono tutti e quattro i moduli (a seconda della forma di attività).

Agli istituti di credito viene chiesto della situazione nel loro settore negli ultimi tre mesi e della loro opinione sui prossimi tre mesi. Valutano i cambiamenti in termini relativi (da "molto forte / molti" a "molto debole / poco", ecc.). L'indagine riguarda un'ampia varietà di istituti di credito.

Se l'indagine mostra un miglioramento, ci si può aspettare l'espansione dell'attività di prestito e un effetto positivo sulle quotazioni della sterlina.