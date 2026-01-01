イングランド銀行の信用状態調査には、銀行やノンバンクの貸し手の信用状況に関する調査の結果が示されています。

BoEは、国の消費者行動および事業開発に重要な影響を及ぼす信用状態の動向および発展を理解する必要があります。したがって、信用状態（債権者の視点から）もまた、同国の全体的な景気見通しに影響を及ぼします。BoEは、四半期毎に、信用状態の変化を評価するために一連のアンケートを債権者に送付します。質問には、担保付、無担保、法人向け、および別々のクレジットカードのすべての種類の融資が含まれます。これらのアンケートはそれぞれ、債権者の特定のサンプルに送られます。債権者の中には1つのアンケートが記入されており、一部の回答者には4つの書式がすべて含まれています。

貸し手は、過去3ヶ月間の各部門の状況と今後3ヶ月間の状況について尋ねられ、相対的な変化（「非常に強い/多く」から「非常に弱い/少し」など）の変化を評価します。この調査では、さまざまな貸し手が対象となります。

調査結果が改善されれば、貸出活動の拡大とポンド建て値へのプラス効果が期待できるでしょう。