영국은행 신용도 상태조사는 신용 상태에 대한 영국 은행 및 빌딩 사회의 대출자들을 대상으로 한 설문조사의 결과를 보여줍니다.

영국은행은 국가의 소비자 행동과 사업 발전에 중요한 영향을 미치는 신용 조건의 동향과 발전을 이해할 필요가 있습니다. 따라서 신용 조건(채권자의 관점에서)은 국가의 전반적인 경제 전망에도 영향을 미칩니다. 영국은행은 분기별 신용 상태 변화를 평가하기 위해 일련의 설문지를 채권자들에게 보냅니다. 질문에는 모든 유형의 대출, 즉 보안, 무담보, 법인 및 별도 신용 카드가 포함됩니다. 각 설문지는 특정 채권자에게 전송됩니다. 일부 채권자는 하나의 설문지를 작성하며, 일부는 4가지 양식을 모두 받습니다(활동 형태에 따라 다름).

대출자들은 지난 3개월 동안의 그들의 부문 상황과 향후 3개월에 대한 그들의 견해에 대해 질문을 받습니다. 이들은 상대적인 용어(매우 강한/많은"에서 "매우 약한/적은" 등으로)의 변화를 평가합니다. 그 조사는 매우 다양한 대출자들을 대상으로 합니다.

이 조사에서 개선세가 나타날 경우 대출활동의 확대와 파운드화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상할 수 있습니다.