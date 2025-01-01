L’enquête sur les conditions de crédit de la Banque d’Angleterre montre les résultats d’une enquête auprès des prêteurs britanniques – banques et sociétés de construction – sur les conditions de crédit.

La BoE doit comprendre les tendances et les évolutions des conditions de crédit, qui ont un impact important sur le comportement des consommateurs et le développement des affaires dans le pays. Ainsi, les conditions de crédit (du point de vue des créanciers) affectent également les perspectives économiques globales du pays. La BoE envoie trimestriellement une série de questionnaires aux créanciers pour évaluer les changements dans les conditions de crédit. Les questions couvrent tous les types de prêts : cartes de crédit garanties, non garanties, d’entreprise et séparément. Chacun de ces questionnaires est envoyé à un certain échantillon de créanciers : certains créanciers remplissent un questionnaire, et d’autres reçoivent les quatre formulaires (selon la forme d’activité).

Les prêteurs sont interrogés sur la condition de leur secteur au cours des trois derniers mois et leur point de vue sur les trois prochains mois. Ils évaluent les changements en termes relatifs (de « très fort/beaucoup » à « très faible/peu », etc.). L’enquête couvre une grande variété de prêteurs.

Si l’enquête montre une amélioration, on peut s’attendre à une expansion de l’activité de prêt et à un impact positif sur les cours de la livre sterling.