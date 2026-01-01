O Relatório de Condições de Crédito do Banco de Inglaterra (BoE Credit Conditions Survey) mostra os resultados de uma pesquisa com credores britânicos - bancos e sociedades de crédito imobiliário - sobre as tendências das condições de crédito.

O banco precisa entender as mudanças nos montantes e termos de empréstimos que se desenvolveram no país, pois isso tem um impacto importante no comportamento do consumidor e no desenvolvimento de negócios no país. Consequentemente, os termos de empréstimo (do ponto de vista dos credores) também afetam as perspectivas econômicas gerais do país. Para avaliar essas mudanças, o regulador envia uma série de questionários trimestrais aos credores. Eles cobrem todos os tipos de empréstimos: garantidos, não garantidos, corporativos e - separadamente - cartões de crédito. Cada um desses questionários é enviado a uma certa amostra de credores, assim, alguns preenchem um questionário e alguns - todos os quatro (dependendo da forma de atividade).

Os credores respondem a perguntas sobre a situação em seu sector ao longo dos últimos três meses e fazem projeções para o próximo trimestre. Eles avaliam as mudanças não em termos quantitativos, mas, sim, relativos (numa escala de "muito forte/muito" a "muito fraco/pouco" etc.). O estudo incluiu todas as formas de atividade de credores.

O fato dos resultados de pesquisa mostrarem uma melhoria na situação permite prever o crescimento da atividade de crédito no país e tem um impacto positivo sobre a libra esterlina.