Die Umfrage zu den Kreditbedingungen der Bank of England (Credit Conditions Survey) zeigt die Ergebnisse einer Umfrage unter britischen Kreditgebern - Banken und Bausparkassen - über die Kreditbedingungen.

Die BoE muss die Trends und Entwicklungen der Kreditbedingungen verstehen, die einen wichtigen Einfluss auf das Verbraucherverhalten und die Geschäftsentwicklung im Land haben. So beeinflussen die Kreditbedingungen (aus Sicht der Gläubiger) auch die gesamtwirtschaftlichen Aussichten des Landes. Die BoE sendet vierteljährlich eine Reihe von Fragebögen an die Gläubiger, um Kreditkonditionsänderungen zu bewerten. Die Fragen decken alle Arten von Krediten ab: gesicherte, ungesicherte, Firmen- und separate Kreditkarten. Jeder dieser Fragebögen wird an eine bestimmte Stichprobe von Gläubigern geschickt: Einige Gläubiger füllen einen Fragebogen aus, andere erhalten alle vier Formulare (je nach Art der Tätigkeit).

Die Kreditgeber werden nach der Situation in ihrer Branche in den letzten drei Monaten und ihrer Einschätzung der kommenden drei Monate gefragt. Sie bewerten Veränderungen relativ (von "sehr stark/viele" bis "sehr schwach/klein" usw.). Es wird eine Vielzahl von Kreditgebern befragt.

Zeigt die Umfrage eine Verbesserung, ist mit einer Ausweitung der Kreditvergabe und einem positiven Effekt auf die Pfund Sterling-Kurse zu rechnen.