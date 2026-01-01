Обзор Банка Англии по кредитным условиям (BoE Credit Conditions Survey) демонстрирует результаты опроса британских кредиторов — банков и строительных обществ — о тенденциях в кредитных условиях.

Банку необходимо понимать изменения по суммам и срокам кредитования, сложившихся в стране, поскольку это оказывает важное влияние на поведение потребителей и на развитие бизнеса в стране. Следовательно, условия кредитования (с точки зрения кредиторов) влияют и на общие экономические перспективы страны. С целью оценки этих изменений регулятор ежеквартально рассылает кредиторам серию опросников. Они охватывают все виды кредитования: обеспеченное, необеспеченное, корпоративное и — отдельно — кредитные карты. Каждый из этих опросников рассылается определенной выборке кредиторов — таким образом, некоторым достаточно заполнить один опросник, а некоторым приходят все четыре (в зависимости от формы деятельности).

Кредиторы отвечают на вопросы о ситуации, сложившейся в их секторе за последние три месяца, и делают прогнозы на ближайший квартал. Они оценивают изменения не в количественном выражении, а относительно (по шкале от «очень сильно/много» до «очень слабо/мало» и т.д). В исследование включены кредиторы всех форм деятельности.

Если результаты опроса показывают улучшение ситуации, это позволяет спрогнозировать рост кредитной активности в стране и может положительно отразиться на котировках фунта стерлингов.