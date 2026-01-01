El Informe General de las Condiciones de Crédito del Banco de Inglaterra muestra los resultados de una encuesta realizada a prestamistas británicos (bancos y sociedades de construcción) sobre las condiciones de crédito.

El Banco de Inglaterra necesita comprender las tendencias y desarrollos en las condiciones de crédito, pues suponen un factor de influencia importante en el comportamiento del consumidor y el desarrollo comercial en el país. Por lo tanto, las condiciones crediticias (desde el punto de vista de los acreedores) también influyen en las perspectivas económicas generales del país. El BoE envía trimestralmente una serie de cuestionarios a los acreedores para valorar los cambios en las condiciones de crédito. Las preguntas abarcan todos los tipos de préstamos: seguros, no garantizados, corporativos y (por separado) tarjetas de crédito. Cada uno de estos cuestionarios es enviado a una determinada muestra de acreedores: algunos acreedores completan un cuestionario y otros, los cuatro (según la forma de actividad).

A los prestamistas se les pregunta sobre la situación en su sector en los últimos tres meses, así como su opinión sobre los tres meses siguientes. Valoran los cambios en términos relativos (de "muy fuertes/muchos" a "muy débiles/pequeños", etc.). La encuesta cubre una amplia variedad de prestamistas.

Si la encuesta refleja una mejora, se puede esperar una expansión de la actividad crediticia y un efecto positivo en las cotizaciones de la libra esterlina.