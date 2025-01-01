Riksbank Para Politikası Toplantısı Tutanakları her toplantıdan sonra yılda beş kez yayınlanır. Belge faiz oranları ile ilgili tartışmaların seyrini, ülkenin para politikasındaki değişiklikleri ve bunları etkileyen faktörleri içerir.

Toplantı Tutanakları, sadece para politikasındaki kısa vadeli değişikliklerle ilgili net ipuçları içeriyorsa, ulusal para birimi fiyatlarını etkiler.