Совет центрального банка Швеции Риксбанк проводит заседания по денежно-кредитной политике 5 раз в год (до 2020 года такие заседания проводились шесть раз в год). После каждой встречи публикуется протокол заседания (Riksbank Monetary Policy Meeting Minutes).

Протокол заседания Банка Швеции по денежно-кредитной политике публикуется примерно через 10 дней после каждого заседания. Документ раскрывает ход дискуссии по процентным ставкам, а также изменения в денежно-кредитной политике страны и факторы, повлиявшие на них.

В начале документа приводится сводная информация о заседании и итоги принятых решений. Далее даются комментарии членов Совета банка относительно принятых решений, а также изменений в экономической ситуации страны, произошедших с момента предыдущего заседания.

Публикация протоколов заседания дает экономистам обоснование принятых банком решений. В зависимости от того, какие мнения высказывались членами Правления и какая риторика звучала на заседании, можно сделать предположения о том, когда в следующий раз будет меняться процентная ставка и какие меры денежно-кредитной политики могут быть предприняты в краткосрочной перспективе. Протокол заседания Банка Швеции может оказывать влияние на котировки национальной валюты только в случае, если содержит явные намеки на скорое изменение денежно-кредитной политики.