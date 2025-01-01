Le conseil d’administration de la Sveriges Riksbank tient des réunions de politique monétaire cinq fois par an (des réunions ont eu lieu six fois par an avant 2020). Les procès-verbaux des réunions de politique monétaire sont publiés après chaque réunion.

Le procès-verbal de la réunion de politique monétaire de la Riksbank est publié environ 10 jours après chaque réunion. Le document révèle le déroulement de la discussion sur les taux d’intérêt, ainsi que les variations dans la politique monétaire du pays et les facteurs qui les ont influencés.

Le document commence par un récapitulatif de la réunion et des décisions adoptées. Ceux-ci sont suivis des commentaires des membres du Conseil d’administration concernant les décisions et les variations dans le développement économique du pays qui se sont produits depuis la réunion précédente.

La publication du procès-verbal de la réunion fournit aux économistes le fondement sous-adjacent des décisions adoptées par la Riksbank. En fonction des appréciations exprimées par les membres du Conseil d'Administration et de la rhétorique générale, les analystes peuvent faire des hypothèses sur le moment où le taux d’intérêt changera la prochaine fois et sur les mesures de politique monétaire à court terme auxquelles on peut s’attendre. Le procès-verbal de la réunion de politique monétaire de la Riksbank n’affecte les cours de la monnaie nationale que si il comprend des indices clairs sur les variations à court terme de la politique monétaire.