Il comitato esecutivo della Sveriges Riksbank tiene riunioni sulla Politica Monetaria cinque volte l'anno (le riunioni si tenevano sei volte l'anno prima del 2020). I Verbali di Riunione sulla Politica Monetaria vengono pubblicati dopo ogni riunione.

I Verbali di Riunione sulla Politica Monetaria della Riksbank vengono pubblicati circa 10 giorni dopo ogni riunione. Il documento rivela il corso della discussione sui tassi di interesse, oltre a contenere i cambiamenti in seno alla politica monetaria del Paese e i fattori che li hanno influenzati.

Il documento inizia con una sintesi delle informazioni sulla riunione e sulle decisioni adottate. Questi sono seguiti da commenti dei membri del Comitato Esecutivo in merito alle decisioni e ai cambiamenti nello sviluppo economico del Paese che si sono verificati dalla riunione precedente.

La pubblicazione del Verbale della Riunione fornisce agli economisti la logica alla base delle decisioni adottate dalla Riksbank. A seconda delle opinioni espresse dai membri del Comitato Esecutivo e della retorica generale, gli analisti possono fare ipotesi su quando il tasso di interesse cambierà la prossima volta e quali misure di politica monetaria a breve termine possono essere previste. I Verbali di Riunione sulla Politica Monetaria della Riksbank influenzano le quotazioni delle valute nazionali solo se contengono chiari indizi sui cambiamenti a breve termine nella politica monetaria.