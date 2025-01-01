Der Vorstand der Sveriges Riksbank hält fünfmal im Jahr geldpolitische Sitzungen ab (vor 2020 fanden sechs Sitzungen pro Jahr statt). Die Protokolle der geldpolitischen Sitzungen werden nach jeder Sitzung veröffentlicht.

Die geldpolitischen Sitzungsprotokolle der Riksbank werden etwa 10 Tage nach jeder Sitzung veröffentlicht. Das Dokument gibt Aufschluss über den Verlauf der Zinsdiskussion und enthält Änderungen in der Geldpolitik des Landes sowie die Faktoren, die diese beeinflusst haben.

Das Dokument beginnt mit einer Zusammenfassung der Informationen über die Tagung und die angenommenen Beschlüsse. Darauf folgen Kommentare der Vorstandsmitglieder zu den Beschlüssen und den Veränderungen in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes, die seit der letzten Sitzung eingetreten sind.

Die Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle liefert Ökonomen die zugrundeliegende Begründung der von der Riksbank getroffenen Entscheidungen. Abhängig von den Meinungen der Vorstandsmitglieder und der allgemeinen Rhetorik können Analysten Annahmen darüber treffen, wann der Zinssatz das nächste Mal geändert wird und welche kurzfristigen geldpolitischen Maßnahmen zu erwarten sind. Die geldpolitischen Sitzungsprotokolle der Riksbank wirken sich nur dann auf die Notierungen der nationalen Währungen aus, wenn sie klare Hinweise auf kurzfristige Änderungen der Geldpolitik enthalten.