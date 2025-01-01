La junta ejecutiva de Sveriges Riksbank celebra reuniones sobre política monetaria cinco veces al año (las reuniones se realizaron seis veces el año antes de 2020). Las actas de las reuniones sobre política monetaria se publican después de cada reunión.

Las Actas de la Reunión del Riksbank se publican aproximadamente 10 después de cada reunión. El documento revela el curso de la discusión sobre las tasas de interés, y también contiene cambios en materia de política monetaria del país, además de los factores que los influyeron.

El documento comienza con un resumen sobre la información de la reunión y las decisiones adoptadas. A este lo siguen los comentarios de los miembros de la Junta Ejecutiva sobre las decisiones y los cambios en el desarrollo económico del país ocurridos desde la reunión anterior.

La publicación de las Actas de reunión ofrece a los economistas el fundamento subyacente de las decisiones adoptadas por el Riksbank. Según las opiniones expresadas por los miembros de la Junta Ejecutiva y la retórica general, los analistas pueden formular hipótesis sobre el momento del próximo cambio de la tasa de interés, y también suponer qué medidas de política monetaria a corto plazo se pueden esperar. Las Actas de la Reunión sobre Política Monetaria del Riksbank solo influyen en las cotizaciones de la divisa nacional si contienen pistas claras sobre los cambios a corto plazo en la política monetaria.