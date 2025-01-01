A diretoria do Riksbank realiza uma reunião sobre política monetária 5 vezes por ano (até 2020, eram realizadas seis vezes por ano). Após cada reunião, é publicada uma ata (Riksbank Monetary Policy Meeting Minutes).

As atas da reunião do Banco da Suécia sobre política monetária são publicadas aproximadamente 10 dias após cada reunião. O documento revela o curso da discussão sobre taxas de juros, bem como mudanças na política monetária do país e os fatores que as influenciam.

No início do documento, há um resumo da reunião e os resultados das decisões tomadas. Além disso, os membros da diretoria do Banco comentam sobre as decisões tomadas, bem como sobre as mudanças na situação econômica do país que ocorreram desde a reunião anterior.

A publicação da ata da reunião fornece aos economistas uma justificativa para as decisões tomadas pelo banco. Dependendo das opiniões expressas pelos membros do Conselho e da retórica da reunião, é possível fazer suposições sobre quando mudará a taxa de juros e que medidas de política monetária poderão ser tomadas no curto prazo. A publicação pode influenciar a cotação da moeda nacional se mostrar indícios claros sobre uma rápida mudança na política monetária.