L’indice des prix à la production (IPP) a/a traduit les variations moyennes des prix de vente reçus par les producteurs nationaux de marchandises et de services au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice des prix à la production est considéré comme un indicateur de premier plan de l’inflation des prix à la consommation, ce qui peut à son tour affecter considérablement le niveau général de l’inflation. Une indication plus élevée que prévue peut affecter favorablement les cours du won sud-coréen.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la production (IPP) de la Corée du Sud a/a (South Korea Producer Price Index (PPI) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.