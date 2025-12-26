南非营建许可年率y/y (South Africa Building Permits y/y)
营建许可年率y/y衡量的是与前一年同月相比，在参考月份批准的建筑计划的变化。
该指标是根据南非统计均对各大城市进行调查的结果而计算。受访者共享有关获批的建筑计划和已完成项目的数据。通过电子邮件、电话和传真收集有关发给私营企业的营建许可的信息。
获批计划的数据无法与已完工的建筑进行比较，因为并非所有许可都会开工。此外，如果一年内未开始施工，则应重新提交申请。
来自每月调查的数据用于监控经济状况和制定货币政策。它也是GDP评估和经济周期综合领先指标计算的重要数据源。
获批许可数量的增长表明建筑行业的扩展，意味着本国良好的经济形势。因此，较高的数值通常被视为对本国货币有利。
最后值:
真实值
预测值
"南非营建许可年率y/y (South Africa Building Permits y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
-6.9%
-13.9%
2.0%
9月 2025
0.3%
-4.6%
2.1%
8月 2025
-8.8%
-6.9%
-5.3%
7月 2025
-4.7%
-3.4%
-12.5%
6月 2025
-13.3%
-1.1%
13.2%
5月 2025
13.2%
1.8%
-20.7%
4月 2025
-20.8%
2.7%
-4.6%
3月 2025
-6.7%
11.6%
-8.4%
2月 2025
-9.0%
11.8%
33.2%
1月 2025
31.8%
10.0%
13.8%
12月 2024
12.4%
1.9%
-1.5%
11月 2024
-2.0%
13.3%
21.6%
10月 2024
21.6%
19.3%
9月 2024
19.4%
-0.5%
-1.5%
8月 2024
-1.5%
6.7%
7月 2024
5.5%
-31.9%
6月 2024
-31.8%
-15.3%
5月 2024
-14.6%
2.9%
4月 2024
2.4%
-7.8%
3月 2024
-7.8%
-16.2%
-8.1%
2月 2024
-17.6%
0.5%
-13.5%
1月 2024
-14.7%
-2.9%
-17.1%
12月 2023
-16.1%
-10.3%
-26.0%
11月 2023
-26.6%
-15.8%
-22.6%
10月 2023
-23.3%
-16.8%
-22.5%
9月 2023
-22.1%
-8.4%
-25.3%
8月 2023
-25.6%
-3.3%
-17.3%
7月 2023
-17.3%
-1.5%
14.7%
6月 2023
10.8%
-5.8%
-12.0%
5月 2023
-12.0%
-4.7%
4.4%
4月 2023
3.7%
-12.8%
-17.4%
3月 2023
-18.0%
-13.5%
12.7%
2月 2023
8.6%
-9.2%
-40.0%
1月 2023
-40.4%
3.0%
-11.5%
12月 2022
-11.5%
7.5%
13.4%
11月 2022
8.7%
9.4%
8.9%
10月 2022
8.0%
11.4%
9.9%
9月 2022
8.6%
12.2%
12.6%
8月 2022
15.7%
6.2%
14.1%
7月 2022
13.2%
-111.2%
21.1%
6月 2022
19.0%
-121.8%
-6.8%
5月 2022
-7.4%
-118.1%
-8.6%
4月 2022
-8.3%
-107.4%
15.1%
3月 2022
15.9%
-99.8%
-19.3%
2月 2022
-19.5%
-93.2%
49.4%
1月 2022
44.5%
-114.7%
22.2%
12月 2021
24.8%
-131.7%
3.6%
11月 2021
-3.7%
-141.9%
3.3%
10月 2021
3.5%
-170.9%
29.6%
9月 2021
28.6%
-242.7%
33.4%
