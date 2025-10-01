CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Tasso di Partecipazione della Nuova Zelanda (New Zealand Participation Rate)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Statistiche Nuova Zelanda (Statistics New Zealand)
Settore
Lavoro
Basso N/D 70.6%
70.8%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Tasso di Partecipazione della Nuova Zelanda riflette il tasso di persone in età lavorativa che sono impiegate o sono attivamente alla ricerca di un impiego, in relazione alla forza lavoro totale.

L'indicatore viene utilizzato per misurare il tasso di disoccupazione e le condizioni del mercato del lavoro. La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni NZD.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Partecipazione della Nuova Zelanda (New Zealand Participation Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
N/D
70.6%
70.8%
1 Q 2025
70.8%
70.7%
70.9%
4 Q 2024
71.0%
71.2%
71.1%
3 Q 2024
71.2%
71.8%
71.7%
2 Q 2024
71.7%
71.8%
71.6%
1 Q 2024
71.5%
71.9%
71.9%
4 Q 2023
71.9%
72.1%
72.0%
3 Q 2023
72.0%
72.4%
72.4%
2 Q 2023
72.4%
72.0%
72.0%
1 Q 2023
72.0%
71.9%
71.7%
4 Q 2022
71.7%
71.4%
71.7%
3 Q 2022
71.7%
71.0%
70.9%
2 Q 2022
70.8%
71.6%
70.9%
1 Q 2022
70.9%
71.5%
71.1%
4 Q 2021
71.1%
71.1%
71.2%
3 Q 2021
71.2%
70.6%
70.5%
2 Q 2021
70.5%
70.3%
70.4%
1 Q 2021
70.4%
70.0%
70.2%
4 Q 2020
70.2%
69.9%
70.1%
3 Q 2020
70.1%
69.9%
69.9%
2 Q 2020
69.7%
70.2%
70.5%
1 Q 2020
70.4%
70.7%
70.1%
4 Q 2019
70.1%
71.1%
70.4%
3 Q 2019
70.4%
70.9%
70.3%
2 Q 2019
70.4%
70.6%
70.4%
1 Q 2019
70.4%
71.4%
70.9%
4 Q 2018
70.9%
71.2%
71.0%
3 Q 2018
71.1%
70.8%
70.9%
2 Q 2018
70.9%
70.8%
1 Q 2018
70.8%
70.9%
4 Q 2017
71.0%
71.1%
3 Q 2017
71.1%
70.0%
2 Q 2017
70.0%
70.6%
1 Q 2017
70.6%
70.5%
4 Q 2016
70.5%
70.1%
3 Q 2016
70.1%
69.7%
2 Q 2016
69.7%
69.0%
1 Q 2016
69.0%
68.5%
4 Q 2015
68.4%
68.7%
3 Q 2015
68.6%
69.3%
2 Q 2015
69.3%
69.5%
1 Q 2015
69.6%
69.4%
4 Q 2014
69.7%
69.0%
3 Q 2014
69.0%
68.9%
2 Q 2014
68.9%
69.3%
1 Q 2014
69.2%
68.9%
4 Q 2013
68.9%
68.6%
3 Q 2013
68.6%
68.0%
2 Q 2013
68.0%
67.8%
1 Q 2013
67.8%
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento