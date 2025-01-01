Публикация протокола заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике (BoJ Monetary Policy Meeting Minutes) происходит после совещания регулятора, 8 раз в год, и содержит суммарную характеристику финансовых и экономических условий в стране, а также протокол совещания членов совета директоров регулятора. Обычно аналитики внимательно следят за публикациями в поисках признаков ужесточения/ослабления денежно-кредитной политики на следующей встрече, а также характер дебатов и мнений. В зависимости от содержания протокола, его публикация оказывает краткосрочное влияние на курс японской иены.

Протоколы заседаний по денежно-кредитной политике представляют собой подробный отчет о заседании, произошедшем месяц назад. Они содержат подробные сведения об экономических условиях, повлиявших на решение о процентных ставках.

Банк Японии публикует протоколы заседания по решениям денежно-кредитной политики через три рабочих дня после ее утверждения.