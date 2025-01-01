I Verbali della Riunione di Politica Monetaria della BoJ sono pubblicati dopo le riunioni del regolatore 8 volte l'anno e contengono la sintesi sulle condizioni finanziarie ed economiche nel paese, nonché i verbali delle riunioni dei membri del consiglio di amministrazione del regolatore. La pubblicazione viene solitamente esaminata in dettaglio dagli analisti alla ricerca di segnali di un inasprimento / allentamento della politica monetaria per la prossima riunione, riflettendo un dibattito controverso e un punto di vista unanime. Il Verbale può avere un impatto a breve termine sullo JPY a seconda del loro contenuto.

La Banca del Giappone annuncia i lavori della riunione tre giorni lavorativi dopo la sua approvazione nella prossima riunione di decisione.