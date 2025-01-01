Les procès-verbaux des réunions de politique monétaire de la BoJ sont publiés après les réunions des régulateurs 8 fois par an et comprennent le résumé des conditions financières et économiques dans le pays, ainsi que les procès-verbaux des réunions des membres du conseil d’administration des régulateurs. La publication est généralement examinée en détail par des analystes à la recherche de signes d’un durcissement / assouplissement de la politique monétaire pour la prochaine réunion, reflétant un débat controversé ainsi qu’un point de vue unanime. Le procès-verbal peut avoir un impact à court terme sur JPY en fonction de son contenu.

