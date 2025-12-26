意大利6个月BOT债券拍卖 (Italy 6-Month BOT Auction)
国家：
意大利
EUR, 欧元
部门：
市场
|低级别
|2.036%
|
2.004%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
2.036%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
BOT，即“普通国库券”，是指期限小于或等于12个月的零息债券或无息债券。这个BOT债券期限为6个月。
意大利政府通过竞争性拍卖发行BOT债券，这个拍卖只有代表客户操作的金融中介机构才能参与。
这些拍卖会在远程信息技术“obbligazioni”（债券）和政府债券市场等市场中进行。
对于每种零息证券，BOT债券平均金融持续期限等于证券额定期限。可以通过联系银行、邮局或金融中介机构购买BOT债券。它们既可以在发行时购买，也可以在每日交易数百种证券并可满足供需要求的证券交易所购买。BOT债券也可以被偿还，即偿还价值就是证券的票面价值。
BOT债券既有优势，也有风险，因为在过去，它们在被计算回报（利润）简单轻松所吸引的小投资者中获得了成功。另一方面，它们是收入较低的投资形式。因为收益率可以反映意大利政府的债务状况，收益率上升后经济出现增长，而收益率下降可能被视为经济衰退的迹象。
最后值:
真实值
"意大利6个月BOT债券拍卖 (Italy 6-Month BOT Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
2.036%
2.004%
2.004%
2.044%
2.044%
2.012%
2.012%
1.993%
1.993%
1.950%
1.950%
1.981%
1.981%
2.077%
2.077%
2.268%
2.268%
2.448%
2.448%
2.536%
2.536%
2.724%
2.724%
2.964%
2.964%
3.112%
3.112%
3.247%
3.247%
3.518%
3.518%
3.685%
3.685%
3.648%
3.648%
3.737%
3.737%
3.765%
3.765%
3.769%
3.769%
3.770%
3.770%
3.859%
3.859%
3.976%
3.976%
3.997%
3.997%
3.829%
3.829%
3.815%
3.815%
3.637%
3.637%
3.528%
3.528%
3.329%
3.329%
3.076%
3.076%
2.822%
2.822%
2.822%
2.822%
2.324%
2.324%
2.049%
2.049%
1.978%
1.978%
0.810%
0.810%
0.628%
0.628%
-0.088%
-0.088%
-0.308%
-0.308%
-0.488%
-0.488%
-0.484%
-0.484%
-0.488%
-0.488%
-0.563%
-0.563%
-0.550%
-0.550%
-0.545%
-0.545%
-0.519%
-0.519%
-0.524%
-0.524%
-0.521%
-0.521%
-0.503%
-0.503%
-0.480%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件