ドイツ連邦銀行役員Burkhard Balz氏の発言は、ドイツの金融規制の特定の側面を明確にすることができます。

ドイツの中央銀行であるドイツ連邦銀行は、役員会によって管理されています。 役員会は、総裁、副総裁、およびドイツ連邦共和国の大統領によって任命された他の4人の役員で構成されます。 ブルクハルト・バルツ氏は2018年以来、役員会のメンバーで、 支払いと決済システム、経済教育、国際中央銀行ダイアログを担当しています。 ドイツ連邦銀行に就任する前は、ECB経済通貨委員会の委員を務めていました。

彼はしばしばさまざまなイベントに参加し、さまざまな国際フォーラム、会議や会議で講演し、学生への講義などを行っています。

ドイツ連邦銀行役員の講演は通貨相場に短期的な影響を与える可能性があり、その性質はトピックと表現に依存します。 ただし、その効果はめったに重要ではありません。