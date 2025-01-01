Экономический календарь
Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца (Deutsche Bundesbank Executive Board Member Balz Speech)
Выступление члена правления Немецкого федерального банка Буркхарда Бальца (Bbk Executive Board Member Burkhard Balz Speech) может разъяснить те или иные моменты финансового регулирования и денежно-кредитной политики центрального банка Германии.
Правления Бундесбанка контролирует и управляет деятельностью центрального банка Германии. В его состав входят Президент, Вице-президент и четыре члена Правления, которые назначаются Президентом Федеративной Республики Германии. Буркхард Бальц входит в Правление с 2018 года, а до этого времени он являлся членом Комитет по экономическим и валютным вопросам (ECON) Европейского парламента.
Его выступления нередки — он участвует в пресс-конференциях, на финансовых форумах и встречах, дает интервью и делает официальные заявления.
Выступление членов правления Немецкого федерального банка может оказать кратковременное влияние на котировки евро, характер которого зависит от их риторики. Однако такое влияние редко бывает значительным.