Выступление члена правления Немецкого федерального банка Буркхарда Бальца (Bbk Executive Board Member Burkhard Balz Speech) может разъяснить те или иные моменты финансового регулирования и денежно-кредитной политики центрального банка Германии.

Правления Бундесбанка контролирует и управляет деятельностью центрального банка Германии. В его состав входят Президент, Вице-президент и четыре члена Правления, которые назначаются Президентом Федеративной Республики Германии. Буркхард Бальц входит в Правление с 2018 года, а до этого времени он являлся членом Комитет по экономическим и валютным вопросам (ECON) Европейского парламента.

Его выступления нередки — он участвует в пресс-конференциях, на финансовых форумах и встречах, дает интервью и делает официальные заявления.

Выступление членов правления Немецкого федерального банка может оказать кратковременное влияние на котировки евро, характер которого зависит от их риторики. Однако такое влияние редко бывает значительным.