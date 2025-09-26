Calendrier économique
Exportations françaises m/m (France Exports m/m)
|Bas
|€52.117 B
|
€50.810 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
€52.117 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les exportations française traduisent la valeur des marchandises exportées du pays au cours du mois déclaré. Les informations sur les exportations sont utilisées dans l’évaluation de l’activité du commerce extérieur de la France et de la demande de produits français des fabricants à l’extérieur du pays. Une indication plus élevée que prévu peut être considérée comme positive pour les cours de l’euro.
