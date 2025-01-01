Finans sektörü dışındaki şirketlerin %80'inden fazlası ve hanehalklarının çoğunluğu borç finansmanı için banka kredisi kullanır. Böylece bankalar, borçlunun belirsizliklerine sahip krediyle ilgili riskleri üstlenir ve böylece ekonomiye para sağlanmasında kilit rol oynar. Bankalar harcamalarındaki değişiklikleri müşterilerine yansıttıkları ve daha sık olarak daha ucuz kredilere, daha az sıklıkla da daha pahalı kredilere ihtiyaç duyduklarından, ECB krediyi kilit faiz oranlarını belirleyerek yalnızca dolaylı olarak etkilemekle kalmaz, aynı zamanda bankaların kredi vermesine olanak sağlayan koşulları da doğrudan etkiler.

Banka kredilerindeki diğer bir faktör, bankanın Likidite Karşılama Oranını (LCR) ve Yapısal Likidite Oranını (NSFR) yerine getirmesini tehlikeye atabilecek ve kredi verme politikasında değişikliğe yol açabilecek mevduat ve kredilerin vadesindeki potansiyel olarak artan eşitsizliktir. Bu değerler Basel III'te tanımlanır (Basel III, Uluslararası Ödemeler Bankasının (BIS) Basel Komitesinin bankaları düzenleyen kurallarını açıklar) ve Avrupa Birliği genelinde geçerlidir.

Merkez bankasının eylemlerinin kredi vermeyi ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi nasıl etkilediğini bilmek ekonomi için çok önemlidir. 2003 yılında ECB, o zamandan beri artan şekilde ilgi gören Banka Kredileri Anketini başlattı. Anket, şirketlerin ve hanehalklarının banka kredilerinin arz ve talebine ilişkin başka şekilde ele edilemez görüşlerini sunar. Anket verileri, bir bütün olarak AB ve ayrı ayrı ülkeler için kilit verilerdir. Özellikle finansal kriz zamanlarında para politikası tedbirleri alınırken kullanılırlar.

Gösterge değerinin artışı veya beklentilerin üzerinde olması ekonomiyi ve euroyu canlandırabilir.