Oltre l'80% delle imprese al di fuori del settore finanziario e la maggior parte delle famiglie utilizzano prestiti bancari per il finanziamento del debito. Le banche si assumono quindi i rischi associati a un prestito a causa delle incertezze del mutuatario e svolgono quindi un ruolo chiave nel fornire denaro all'economia. La BCE non solo influenza indirettamente questo prestito attraverso i tassi di interesse di riferimento, poiché le banche trasferiscono i costi modificati ai loro clienti e richiedono i prestiti più economici più spesso, quelli più costosi meno, ma anche attraverso le condizioni in base alle quali le banche sono autorizzate a concedere prestiti.

Un altro fattore nel credito bancario è una disuguaglianza potenzialmente crescente nella scadenza dei depositi e dei prestiti, che, tra gli altri, potrebbe mettere a repentaglio l'adempimento del Liquidity Cover Ratio (LCR) e del Structural Liquidity Ratio (NSFR) di una banca e portare a un cambiamento nella politica di prestito. Tali valori sono definiti in Basilea III (Basilea III si riferisce alle regole del Comitato di Basilea della Banca dei Regolamenti Internazionali BRI che regolano le banche) e si applicano in tutta l'Unione Europea.

È quindi essenziale per un'economia sapere in che modo le misure della banca centrale influenzano i prestiti e quindi la crescita economica. Nel 2003 la BCE ha lanciato l’indagine sul credito bancario, la quale da allora ha ricevuto un'attenzione crescente. Offre una visione altrimenti incomprensibile dell'offerta e della domanda di prestiti bancari da parte di imprese e famiglie. Ora è diventata una questione chiave nell'UE e nei singoli paesi e fa parte dei vari processi decisionali sulle misure di politica monetaria, soprattutto in tempi di crisi finanziarie.

Si può presumere che un aumento di questo valore o un valore superiore alle aspettative stimolerà l'economia e l'EURO.