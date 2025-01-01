Более 80% компаний нефинансового сектора и большинство домохозяйств используют банковские кредиты для долгового финансирования. Банки при этом берут на себя кредитные риски, связанные с неопределенностью заемщика, и, таким образом, играют ключевую роль в снабжении экономики деньгами. ЕЦБ не только косвенно влияет на это кредитование посредством установления ключевых процентных ставок, поскольку банки транслируют изменения в расходах своим клиентам и чаще требуют более дешевые кредиты, реже более дорогие, но также влияет напрямую и на условия, на которых банкам разрешено предоставлять кредиты.

Другим фактором в банковском кредитовании является потенциально увеличивающееся неравенство в сроках погашения депозитов и займов, что, среди прочего, может поставить под угрозу выполнение нормативов ликвидности (LCR) и структурного коэффициента ликвидности (NSFR) банка и привести к изменению политики кредитования. Соответствующие значения отражены в правилах Базеля III (правила Базельского комитета Банка международных расчетов), которые регулируют деятельность банков по всему Европейскому Союзу.

Для экономики очень важно знать, как меры центрального банка влияют на кредитование и, следовательно, на экономический рост. В 2003 году ЕЦБ начал вести Исследование банковского кредитования, которому с тех пор уделяется все больше внимания. Это исследование содержит уникальные данные о спросе и предложении банковских кредитов. Эти данные получены от компаний и домашних хозяйств, их невозможно собрать другим путем Это ключевые данные в целом для ЕС и в отдельных странах. Они используются при принятии мер денежно-кредитной политики, особенно во времена финансовых кризисов.

Считается, что увеличение этого значения или значения выше ожидаемых могут стимулировать экономику и котировки евро.