Más del 80% de las compañías fuera del sector financiero y la mayoría de los hogares usan préstamos bancarios para financiar sus deudas. Por lo tanto, los bancos asumen los riesgos asociados con un préstamo debido a las incertidumbres del prestatario y, por consiguiente, adoptan un papel clave en el suministro de dinero a la economía. El BCE no solo influye indirectamente en la naturaleza de este préstamo mediante las tasas de interés clave (ya que los bancos transfieren los costes modificados a sus clientes y exigen préstamos más baratos con más frecuencia, y más costosos con menos), sino también a través de las condiciones en las que los bancos pueden otorgar préstamos.

Otro factor en los préstamos bancarios es una desigualdad potencialmente creciente en el vencimiento de los depósitos y préstamos, que, entre otras consecuencias, podría poner en peligro el cumplimiento del índice de cobertura de liquidez (LCR) y el índice de liquidez estructural (NSFR) de un banco y provocar un cambio en la política los préstamos. Dichos valores son definidos en Basilea III (Basilea III se refiere a las reglas del Comité de Basilea del Banco de Pagos Internacionales (BPI), que regula los bancos) y se aplican en toda la Unión Europea.

Por consiguiente, es esencial que una economía sepa cómo las medidas del Banco Central afectan los préstamos y, por lo tanto, al crecimiento económico. En 2003, el BCE lanzó la Encuesta de Préstamos Bancarios, que desde entonces ha recibido una atención creciente. Ofrece una visión, incomprensible de otra forma, sobre la oferta y la demanda de préstamos bancarios de empresas y hogares. Ahora se ha convertido en un tema clave en la UE y en países a nivel individual, y forma parte de los diversos procesos de toma de decisiones sobre medidas en materia de política monetaria, especialmente en tiempos de crisis financieras.

Se puede suponer que el crecimiento de este valor o un valor superior a lo esperado estimulará la economía y el EUR.