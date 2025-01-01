Plus de 80% des entreprises en dehors du secteur financier et la majorité des ménages utilisent des prêts bancaires pour le financement par emprunt. Les banques assument ainsi les risques associés à un prêt en raison des incertitudes de l’emprunteur et jouent ainsi un rôle clé dans l’approvisionnement de l’économie en argent. La BCE n’influence pas seulement indirectement ces prêts par le biais des taux d’intérêt majeurs, car les banques répercutent les coûts modifiés sur leurs clients et exigent plus souvent les prêts les moins chers, les moins chers, mais aussi par les conditions dans lesquelles les banques sont autorisées à accorder des prêts.

Un autre facteur dans les prêts bancaires est une inégalité potentiellement croissante dans l’échéance des dépôts et des prêts, ce qui, entre autres, pourrait compromettre le respect du ratio de couverture de liquidité (LCR) et du ratio de liquidité structurelle (NSFR) d’une banque et entraîner une évolution de politique de prêt. Ces valeurs sont définies dans Bâle III (Bâle III fait référence aux règles du Comité de Bâle de la Banque des règlements internationaux (BRI) réglementant les banques) et s’appliquent dans toute l’Union Européenne.

Il est donc essentiel pour une économie de savoir comment les mesures de la banque centrale affectent les prêts et donc la croissance économique. En 2003, la BCE a lancé l’enquête sur les prêts bancaires, qui a depuis fait l’objet d’une attention croissante. Il offre un aperçu autrement incompréhensible de l’offre et de la demande de prêts bancaires des entreprises et des ménages. Elle est maintenant devenue une question clé dans l’UE et dans les différents pays et fait partie des différents processus décisionnels sur les mesures de politique monétaire, en particulier en période de crise financière.

On peut supposer qu’une augmentation de cette valeur ou une valeur supérieure aux prévisions stimulera l’économie et l’euro.