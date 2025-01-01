Mais de 80% das empresas do setor não financeiro e a maioria das famílias usam empréstimos bancários para financiamento de dívida. Além disso, os bancos assumem riscos de crédito associados à incerteza do tomador e, portanto, desempenham um papel fundamental no fornecimento de dinheiro à economia. O não é apenas o BCE que afeta indiretamente esses empréstimos definindo as taxas de juros, pois os bancos transmitem alterações nas despesas a seus clientes e geralmente exigem empréstimos mais baratos, menos frequentemente mais caros, mas também afetam diretamente as condições sob as quais os bancos podem conceder empréstimos.

Outro fator nos empréstimos bancários é a disparidade potencialmente crescente nos vencimentos de depósitos e empréstimos, que, entre outras coisas, podem comprometer o cumprimento dos índices de liquidez (LCR) e do índice de liquidez estrutural (NSFR) do banco e causar mudanças nas políticas de empréstimos. Os valores respectivos estão refletidos nos acordos de Basileia III (as regras do Comitê de Basileia do Banco de Pagamentos Internacionais), que regulam as atividades dos bancos em toda a União Europeia.

É muito importante para a economia saber como as medidas do banco central afetam os empréstimos e, portanto, o crescimento econômico. Em 2003, o BCE começou a realizar um estudo sobre empréstimos bancários, que desde então recebeu cada vez mais atenção. Este estudo contém dados exclusivos sobre a demanda e a oferta de empréstimos bancários. Estes dados são obtidos de empresas e famílias, é impossível coletá-los de outra maneira. Estes são dados importantes em geral para a UE e para países individuais. Eles são usados em medidas de política monetária, especialmente em tempos de crise financeira.

Acredita-se que um aumento desse valor ou um valor acima do esperado pode estimular a economia e as cotações do euro.