Über 80% der Unternehmen außerhalb des Finanzsektors und die Mehrheit der Haushalten verwenden Bankkredite zur Fremdfinanzierung. Damit übernehmen Banken die Risiken, die bei einem Kredit durch die Unsicherheiten des Kreditnehmers existieren und haben so eine Schlüsselrolle bei der Versorgung der Volkswirtschaft mit Geld. Die EZB beeinflusst nicht nur durch die Leitzinsen indirekt diese Kreditvergabe, da die Banken die dadurch veränderten Kosten an ihre Klienten weitergeben und die billigere Kredite mehr, teurere weniger nachfragen, sondern auch durch die Bedingungen, zu denen die Banken Kredite gewähren dürfen.

Ein anderer Faktor bei der Kreditvergabe der Banken ist eine sich möglicherweise verstärkende Ungleichheit der Laufzeiten von Einlagen und Kredite, wodurch neben anderen zum Beispiel die Erfüllung der Liquiditätsdeckungsquote (LCR) und die Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) einer Bank gefährdet sein könnte und zu einer veränderten Kreditpolitik führt. Solche Werte sind in Basel III (Basel III bezeichnet Vorschriften des Basler Ausschusses der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) zur Regulierung von Banken) definiert und gelten für die gesamte Europäische Union.

Für eine Volkswirtschaft ist es daher essentiell zu wissen, wie sich die Maßnahmen der Zentralbank auf die Kreditvergabe und damit auf das Wirtschaftswachstum auswirken. Die EZB führte im Jahr 2003 die Umfrage zur Kreditvergabe von Banken eine, die seit dem eine wachsende Aufmerksamkeit erfährt. Sie bietet eine sonst nicht erfassbare Erkenntnis über Angebot und Nachfrage von Bankkrediten der Unternehmen und Haushalte. Mittlerweile hat sie eine zentrale Bedeutung in der EU und in den einzelnen Ländern erhalten und ist Teil der verschiedenen Entscheidungsprozessen über die geldpolitischen Maßnahmen insbesondere in den Zeiten von Finanzkrisen.

Man kann davon ausgehen, dass eine Steigerung dieses Wertes oder ein Wert über den Erwartungen die Wirtschaft und den EUR beflügelt.