超过80％的非金融企业和大多数家庭使用银行贷款进行债务融资。因此，由于借款人的不确定性，银行承担了与贷款相关的风险，从而在为经济提供资金方面发挥着关键作用。由于银行会将变动后的成本转嫁给客户，更经常申请较便宜贷款，却更少申请较贵的贷款，因此欧洲央行(ECB)不仅可以通过关键利率还可以通过允许银行发放贷款的条件间接影响这笔贷款。

银行贷款的另一个因素是可能加剧存贷款期限的不平等性，这可能会危及实现银行流动性覆盖率(LCR)和结构流动性比率(NSFR)的实现，并导致贷款政策发生变化。这些价值在《巴塞尔协议Ⅲ(Basel III)》中定义（《巴塞尔协议Ⅲ》指国际清算银行(BIS)巴塞尔委员会对银行的监管规则），并适用于整个欧盟。

因此，对一个经济体而言，了解央行措施如何影响放贷，进而影响经济增长至关重要。2003年，欧洲央行发起“银行贷款调查”，此后受到了越来越多的关注。这项调查对公司和家庭银行贷款的供求情况，提供了令人费解的见解。现在，这已成为欧盟和个别国家的关键问题，是货币政策措施的各种决策过程的一部分，尤其是在金融危机时期。

可以假设该数值增长或数值高于预期将会刺激经济和欧元。