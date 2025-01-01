金融部門外の企業の80％以上および世帯の大部分は、債務融資に銀行ローンを使用しています。したがって、銀行は、借り手の不確実性によるローンに関連するリスクを引き受けて、経済に資金を供給する上で重要な役割を果たしています。銀行は費用の変化を顧客に転嫁し、より安価なローンをより頻繁にそしてより高価なローンをより少なく要求するため、ECBは主要な金利を通じて間接的にこの貸出に影響を与えるだけでなく、銀行が貸付金を許可される条件についても影響を与えます。

銀行貸出のもう1つの要因は、預金とローンの満期における不平等さが増大する可能性です。これは、とりわけ、銀行の流動性カバレッジ比率(LCR)と構造流動性比率(NSFR)の履行を危険にさらし、貸付ポリシーの変更につながる可能性があります 。このような値はバーゼルIIIで定義され(バーゼルIIIは銀行を規制する国際決済銀行(BIS)のバーゼル委員会の規則を指します)、欧州連合全体に適用されます。

したがって、中央銀行の措置が貸付にどのように影響するか、したがって経済成長にどのように影響するかを知ることは、経済にとって不可欠です。ECBは2003年に銀行貸出調査を開始しました。この調査はそれ以来注目を集めており、企業や家庭からの銀行ローンの供給と需要に関する、さもなければ理解できない洞察を提供します。この調査はEUおよび個々の国で重要になっており、特に金融危機の際には、金融政策措置に関するさまざまな意思決定プロセスの一部となっています。

この数値の増加または期待値を上回る数値は、経済とEURを刺激すると想定できます。