void OnStart()

{

//--- definire la stringa

string text="123456789012345";



//--- visualizzare una stringa e la sua lunghezza nel log

PrintFormat("Before StringSetLength() the string '%s' has a size of %d characters", text, StringLen(text));



//--- ridurre la dimensione della stringa a 10 caratteri

StringSetLength(text, 10);



//--- visualizzare una stringa, modificata a causa dell'operazione StringSetLength() e la sua nuova lunghezza nei log

PrintFormat("After StringSetLength() the string is now '%s', and has a size of %d characters", text, StringLen(text));



/*

Risultato

Before StringSetLength() the string '123456789012345' has a size of 15 characters

After StringSetLength() the string is now '1234567890', and has a size of 10 characters

*/

}