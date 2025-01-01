DocumentazioneSezioni
StringSetLength

Imposta una lunghezza specificata (in caratteri) per una stringa.

bool  StringSetLength(
   string&    string_var,      // stringa
   uint       new_length       // nuova lunghezza della stringa
   );

Parametri

string_var

[in] [out] Stringa, per la quale è necessario impostare una nuova lunghezza in caratteri.

new_capacity

[in] Lunghezza della stringa richiesta in caratteri. Se new_length è inferiore alla grandezza corrente, i caratteri eccessivi vengono scartati.

Valore di ritorno

In caso di esecuzione riuscita, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError().

Nota

La funzione StringSetLength() non modifica la grandezza del buffer allocato per una stringa.

Esempio:

void OnStart()
  {
//--- definire la stringa
   string text="123456789012345";
   
//--- visualizzare una stringa e la sua lunghezza nel log
   PrintFormat("Before StringSetLength() the string '%s' has a size of %d characters"textStringLen(text));
   
//--- ridurre la dimensione della stringa a 10 caratteri
   StringSetLength(text10);
   
//--- visualizzare una stringa, modificata a causa dell'operazione StringSetLength() e la sua nuova lunghezza nei log
   PrintFormat("After StringSetLength() the string is now '%s', and has a size of %d characters"textStringLen(text));
   
  /*
  Risultato
   Before StringSetLength() the string '123456789012345has a size of 15 characters
   After StringSetLength() the string is now '1234567890', and has a size of 10 characters
  */
  }

Guarda anche

StringLen, StringBufferLen, StringReserve StringInit, StringSetCharacter