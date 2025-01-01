- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringSetLength
Imposta una lunghezza specificata (in caratteri) per una stringa.
|
bool StringSetLength(
Parametri
string_var
[in] [out] Stringa, per la quale è necessario impostare una nuova lunghezza in caratteri.
new_capacity
[in] Lunghezza della stringa richiesta in caratteri. Se new_length è inferiore alla grandezza corrente, i caratteri eccessivi vengono scartati.
Valore di ritorno
In caso di esecuzione riuscita, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError().
Nota
La funzione StringSetLength() non modifica la grandezza del buffer allocato per una stringa.
Esempio:
|
void OnStart()
Guarda anche
StringLen, StringBufferLen, StringReserve StringInit, StringSetCharacter