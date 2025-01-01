文档部分
StringSetLength

设置一个字符串的指定长度（以字符为单位）。

bool  StringSetLength(
   string&    string_var,      // 字符串
   uint       new_length       // 新字符串长度
   );

参数

string_var

[in][out]  应该用于设置字符新长度的字符串。

new_capacity

[in]  以字符为单位的所需字符串长度。如果new_length小于当前大小，则丢弃多余字符。

返回值

如果执行成功，返回true，否则 - false。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。

注意

StringSetLength()函数不会更改为字符串分配的缓冲区大小。

示例：

void OnStart()
  {
//--- 定义字符串
   string text="123456789012345";
   
//--- 在日志中显示字符串及其长度
   PrintFormat("Before StringSetLength() the string '%s' has a size of %d characters"textStringLen(text));
   
//--- 将字符串大小减少到10个字符
   StringSetLength(text10);
   
//--- 将因StringSetLength()操作而变化的字符串及其新长度显示在日志中
   PrintFormat("After StringSetLength() the string is now '%s', and has a size of %d characters"textStringLen(text));
   
  /*
  结果
   Before StringSetLength() the string '123456789012345has a size of 15 characters
   After StringSetLength() the string is now '1234567890', and has a size of 10 characters
  */
  }

另见

