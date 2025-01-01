void OnStart()

{

//--- 定义字符串

string text="123456789012345";



//--- 在日志中显示字符串及其长度

PrintFormat("Before StringSetLength() the string '%s' has a size of %d characters", text, StringLen(text));



//--- 将字符串大小减少到10个字符

StringSetLength(text, 10);



//--- 将因StringSetLength()操作而变化的字符串及其新长度显示在日志中

PrintFormat("After StringSetLength() the string is now '%s', and has a size of %d characters", text, StringLen(text));



/*

结果

Before StringSetLength() the string '123456789012345' has a size of 15 characters

After StringSetLength() the string is now '1234567890', and has a size of 10 characters

*/

}