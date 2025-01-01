문서화섹션
StringSetLength

문자열의 지정된 길이(문자)를 설정합니다.

bool  StringSetLength(
   string&    string_var,      // 문자열
   uint       new_length       // 새 문자열 길이
   );

매개 변수

string_var

[in][out]  새 길이를 문자 단위로 설정할 문자열.

new_capacity

[in]  필요한 문자열 길이(문자). new_length가 현재 크기보다 작으면 초과한 문자가 삭제됩니다.

반환값

실행이 성공하면 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 에러 코드를 받으려면, GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.

참고

StringSetLength() 함수는 문자열에 할당된 버퍼의 크기를 변경하지 않습니다.

예:

void OnStart()
  {
//--- 문자열 정의
   string text="123456789012345";
   
//--- 로그에 문자열과 그 길이를 표시합니다.
   PrintFormat("Before StringSetLength() the string '%s' has a size of %d characters"textStringLen(text));
   
//--- 문자열 크기를 10자로 줄입니다.
   StringSetLength(text10);
   
//--- StringSetLength() 작업으로 인해 변경된 문자열과 새로운 길이를 로그에 표시합니다.
   PrintFormat("After StringSetLength() the string is now '%s', and has a size of %d characters"textStringLen(text));
   
  /*
  결과
   Before StringSetLength() the string '123456789012345has a size of 15 characters
   After StringSetLength() the string is now '1234567890', and has a size of 10 characters
  */
  }

참고 항목

