- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringSetLength
문자열의 지정된 길이(문자)를 설정합니다.
bool StringSetLength(
매개 변수
string_var
[in][out] 새 길이를 문자 단위로 설정할 문자열.
new_capacity
[in] 필요한 문자열 길이(문자). new_length가 현재 크기보다 작으면 초과한 문자가 삭제됩니다.
반환값
실행이 성공하면 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 에러 코드를 받으려면, GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.
참고
StringSetLength() 함수는 문자열에 할당된 버퍼의 크기를 변경하지 않습니다.
예:
예:
참고 항목
