- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringSetLength
文字列に指定された長さ(文字数)を設定します。
|
bool StringSetLength(
パラメータ
string_var
[in][out] 新しい文字数を設定する文字列
new_capacity
[in] 文字数での必要な文字列の長さ。new_lengthが現在のサイズより小さい場合、余分な文字は破棄されます。
戻り値
実行成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalseエラーコードを受け取るには、GetLastError()関数が呼び出されるべきです。
注意事項
StringSetLength()関数は、文字列に割り当てられたバッファのサイズを変更しません。
例：
|
void OnStart()
参照
StringLen、StringBufferLen、StringReserve、<li6 >StringInit、StringSetCharacter