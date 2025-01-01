- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringLen
Returns the number of symbols in a string.
|
int StringLen(
Parameters
string_value
[in] String to calculate length.
Return Value
Number of symbols in a string without the ending zero.
Example:
|
void OnStart()
See also
StringBufferLen, StringTrimLeft, StringTrimRight, StringToCharArray, StringToShortArray