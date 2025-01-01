MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCHistoryOrderInfoTypeFillingDescription
TypeFillingDescription
Ottiene il tipo di esecuzione dell' ordine per rimanenza, sottoforma di stringa.
|
string TypeFillingDescription() const
Valore di ritorno
Tipo di esecuzione dell'ordine per rimenenza, sottoforma di stringa.
Nota
L'ordine storico deve essere selezionato usando i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).