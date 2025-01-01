DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCHistoryOrderInfoTypeFillingDescription 

TypeFillingDescription

Ottiene il tipo di esecuzione dell' ordine per rimanenza, sottoforma di stringa.

string  TypeFillingDescription() const

Valore di ritorno

Tipo di esecuzione dell'ordine per rimenenza, sottoforma di stringa.

Nota

L'ordine storico deve essere selezionato usando i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).