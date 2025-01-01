MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCHistoryOrderInfoTypeFillingDescription TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex TypeFillingDescription 문자열로 나머지를 기준으로 주문 실행 유형을 가져오기. string TypeFillingDescription() const 값 반환 나머지를 문자열로 실행 유형 주문. 참고 내역 순서는 티켓 (티켓별) 또는 SelectByIndex (인덱스별) 방법을 사용하여 선택해야 합니다. TypeFilling TypeTime