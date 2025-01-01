DocumentaçãoSeções
Obtém o preço do Take Profit da ordem.

double  TakeProfit() const

Valor de retorno

O preço do Take Profit da ordem.

Observação

A ordem histórica deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).