DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCHistoryOrderInfoStateDescription 

StateDescription

Ottiene lo stato dell'ordine come una stringa.

string  StateDescription() const

Valore di ritorno

Stato dell'ordine come una stringa.

Nota

L'ordine storico deve essere selezionato usando i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).