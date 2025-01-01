MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCHistoryOrderInfoPriceOpen TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex PriceOpen Ottiene il prezzo dell'ordine. double PriceOpen() const Valore di ritorno Prezzo del conferimento dell'ordine. Nota L'ordine storico deve essere selezionato usando i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice). VolumeCurrent StopLoss