PriceOpen

Obtém o preço da ordem.

double  PriceOpen() const

Valor de retorno

Preço para colocar a ordem.

Observação

A ordem histórica deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).