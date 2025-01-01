DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCHistoryOrderInfoPositionId 

PositionId

Obtém a identificação da posição.

long  PositionId() const

Valor de retorno

ID da posição em que a ordem foi envolvida.

Observação

A ordem histórica deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).