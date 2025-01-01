DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCHistoryOrderInfoPositionId 

PositionId

Ottiene l'ID della posizione.

long  PositionId() const

Valore di ritorno

ID della posizione in cui l'ordine era coinvolto.

Nota

L'ordine storico deve essere selezionato usando i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).